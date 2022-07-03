موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره الزمالك، في التاسعة مساء يوم الخميس 21 يوليو الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي نسخة العام الماضي لكأس مصر.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على بتروجيت في نصف النهائي ٢-٠، في أول لقاء رسمي لسواريز، المدير الفني الجديد للمارد الأحمر.

وكان الزمالك ينتظر الفائز منهما في النهائي عقب فوزه على أسوان في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يعتمد سواريز على التشكيل التالي:

الشناوي

محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، معلول

حمدي فتحي، السولية، قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

محمد شريف

التشكيل المتوقع للزمالك

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة.

خط الوسط: سيد عبد الله نيمار - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الكأس مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.