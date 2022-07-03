شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم على ماهر مع فيوتشر قبل مواجهة نصف نهائي كأس الرابطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فيوتشر لمواجهة فريق إنبي اليوم، الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وكان فيوتشر قد تأهل لنصف النهائي متصدراً مجموعته، ويسعى الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري لحصد أول ألقابه ببطولة كأس الرابطة.

وقاد علي ماهر فيوتشر فى 24 مباراة، حتى الآن، فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 لقاءات.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

ويفتقد فيوتشر خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق لإصابته بتمزق في العضلة الضامة، كما يفتقد أيضاً لخدمات محمود حمدي حارس المرمى لإصابته بقطع في غضروف الركبة.