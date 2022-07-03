محمود علاء يخوض المرحلة الثانية من التأهيل استعدادا للمقاولون

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به فى ظل معاناته من إصابة فى كاحل القدم.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم، السبت، خوض علاء تدريبات تأهيلية مختلفة فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وانتهى محمود علاء من المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به ليقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 12 يوليو الجاري.

من ناحية أخرى، ينتظر المغربى محمد أوناجم، لاعب الزمالك، حسم وجهته المقبلة، خاصة بعدما تلقى اللاعب عروضا من أندية بالدوري المغربي والسعودى، للانضمام لأحد الأندية فى الميركاتو الصيفى نظرًا لانتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.

ولم يُجدد مسئولو الزمالك عقد محمد أوناجم ليرحل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء "مجانًا" بنهاية الموسم الجارى، دون حاجة لموافقة الزمالك نظرًا لانتهاء التعاقد بين الطرفين.

وينتظر أوناجم تحديد وجهته المقبلة بشكل رسمي، والاستقرار على النادى الذى سينضم له، لاسيما أن فريق الوداد المغربي يعد الأقرب لاستعادة اللاعب، ومن بعدها يحدد أوناجم موعد رحيله عن صفوف الفارس الأبيض.