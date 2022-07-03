شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يستفسر عن آخر تطورات تأهيل أحمد عبد القادر فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للأهلي، عن حالة أحمد عبد القادر لاعب الفريق وعن برنامجه العلاجي الذى يؤديه حالياً للتعافى من إصابته الأخيرة.

وتحدث سواريز، خلال الساعات الماضية، مع طبيب الفريق عن بعض لاعبي الفريق المُصابين، ومنهم أحمد عبد القادر باعتباره أحد أهم الأوراق الرابحة فى الفريق، وهو ما علمه المدرب البرتغالي الجديد، سواء من خلال المباريات التى تابعها قبل توليه مسئولية تدريب الفريق أو من سامى قمصان المدرب المساعد، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومسئولى النادى الذين شرحوا للمدير الفني بعض الخطوط العريضة عن لاعبي الفريق والمصابين.

ويخوض أحمد عبد القادر حالياً برنامجا تأهيليا من أجل التعافي من الإصابة التى أصيب بها مؤخرًا فى العضلة الأمامية، حيث بدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي فى الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يعود لتدريبات الفريق الأسبوع المقبل.

ويُعاني أحمد عبد القادر من مزق في العضلة الأمامية وهي الإصابة التى حرمته من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وكذلك عن مباريات المارد الأحمر.

وقاد سواريز الأهلي فى أول مباراة رسمية أمس، السبت، حيث فاز على بتروجت بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس مصر.