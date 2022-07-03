شكرا لقرائتكم خبر عن شهد الحسيني تحصد برونزية التايكوندو فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت شهد الحسيني الميدالية البرونزية فى التايكوندو بعد خسارتها من بطلة إسبانيا 5/1 فى نصف نهائي منافسات وزن 49 كجم فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

واكتفت اللاعبة المصرية بحصد الميدالية البرونزية في منافسات هذا الوزن، وبذلك يرتفع رصيد مصر لـ37 ميدالية بينها 9 ذهب و11 فضة و17 برونز.

وتخوض بسنت حميدة منافسات نهائى سباق الـ 200 متر فى السابعة و 10 دقائق مساء اليوم الأحد. وسبق وحققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، لتحقق بسنت حميدة رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

وتسعى بسنت حميدة لتحقيق الذهبية الثانية خلال الدورة الحالية ، والتي تٌعد بسنت هي المفاجأة فيه حتى الان ، في ظل ابتعادها خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت بها قبل دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو ، و لكنها استعدت للبحر المتوسط من خلال المشاركة في عدة بطولات ، منها بطولة التشيك الدولية و بطولة العالم ، و استعداد فى صربيا.