شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة سعيد "ملكة الذهب الجديدة" فى رفع الأثقال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت نعمة سعيد بطلة رفع الأثقال فى خطف لقب ملكة الذهب فى عالم رفع الأثقال، فى ظل مواصلتها تحقيق الميداليات العالمية على صعيد منافسات مختلفة، وآخرها ذهبيتى الخطف والكلين فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بالجزائر بمنافسات وزن 71 كجم .



فرحة نعمة سعيد

وتواصل نعمة تحقيق الإنجازات العالمية، بعدما حصدت 3 ميداليات مؤخرا فى بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب التى أقيمت باليونان، خلال الفترة من 2 إلى 10 مايو الماضى، وتوجت خلالها بذهبية الكلين والنتر وفضية الخطف فى وزن 71 كجم.



نعمة سعيد 1

كما نجحت نعمة سعيد أن تثبت يوما بعد يوم أنها الفتاة الذهبية القادمة فى عالم رياضة رفع الأثقال على المستوى العالمى بعد حصدها ذهبيتي وزن 64 كجم ببطولة العالم بأوزبكستان فى الخطف والمجموع وفضية النتر.



نعمة سعيد مع البعثة المصرية

وحققت نعمة سعيد رقما جديدا فى منافسات 64 كجم ببطولة الجمهورية التى أقيمت فى بورسعيد 2021 بتحقيق 100 كجم فى الخطف و 120 فى النتر.

كما أنها صاحبة الذهب منذ بطولات الناشئين، بعدما توجت بثلاث ذهبيات فى منافسات وزن 59 كجم ببطولة العالم بأمريكا 2019.