شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 21 ذهبية رصيد مصر فى دورة البحر المتوسط بتركيا 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر الفترة الحالية فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو الجارى، ببعثة قوامها 183 لاعبا ولاعبة.

وسبق وشاركت مصر فى النسخ السابقة من البطولة، ووصل رصيدها فى جميع النسخ لـ569 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 143 ذهبية، و194 فضية بالإضافة إلى 232 برونزية.

وتٌعد البطولة التى أقيمت فى مرسين بتركيا عام 2013 هى الأفضل للبعثات المصرية، وحققت مصر عددا كبيرا من الذهبيات وصلت إلى 21 ذهبية، بخلاف الفضة والبرونز فى نفس النسخة، ووصلت إلى 22 فضة و24 برونز.

وحققت مصر فى النسخة الجارية من البطولة حتى الآن 36 ميدالية متنوعة منها 9 ذهبيات، و11 فضية بالإضافة إلى 16 برونزية.