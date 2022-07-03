شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة.. استبعاد المحمدى وعودة مخلوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، إراحة لاعبه الدولى باهر المحمدي مدافع الفريق خلال مباراة اليوم ضد غزل المحلة فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، ويشارك محمد نصر المدافع الشاب بدلا من المحمدى، بالإضافة إلى عودة محمد مخلوف لتشكيلة الدراويش الأساسية.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

فى حراسة المرمي .. عمر رضوان

فى خط الدفاع .. عصام صبحي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي

فى خط الوسط .. محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الوحش

فى خط الهجوم .. عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - محمد الشامي

بينما يجلس على دكة البدلاء .. محمد فوزي فى حراسة المرمي وأحمد أيمن وعمرو الحلواني ومحمد عادل ومدحت فقوسه ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وخالد النبريصي وحازم مرسي، بينما خرج من القائمة أحمد عادل عبد المنعم بجانب "المحمدي".