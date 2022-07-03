شكرا لقرائتكم خبر عن تأشيرة أمريكا تجبر بسنت حميدة على العودة إلى القاهرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى، إلى القاهرة غدا الاثنين مع باقى أفراد بعثة ألعاب القوى بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر.

وحققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 م عدو، وتنتظر تحقيق إنجاز جديد اليوم حيث تنافس على نهائي سباق 200 م أيضا.

وتعود بسنت حميدة غدا فى ظل ارتباطها بالمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام بأمركيا منتصف يوليو الجارى، ومن المقررأن تتوجه إلى السفارة الأمريكية بعد غد الثلاثاء لإنهاء إجراءات تأشيرة السفر إلى أمريكا.