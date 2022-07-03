الامارات | تأجيل كأس الأمم الإفريقية حتى يناير 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل كأس الأمم الإفريقية حتى يناير 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأحد إن الكاف قرر تأجيل موعد انطلاق كأس الأمم ستة أشهر وحتى يناير كانون الثاني 2024.

وأعلن موتسيبي أيضا إطلاق مسابقة دوري السوبر الإفريقي في الموسم المقبل وستكون البداية في العاشر من أغسطس.

وجاء القراران خلال اجتماع الكاف في المغرب، ومن المنتظر أن يتسبب تأجيل كأس الأمم في جدل جديد بسبب تعارض موعد المسابقة القارية مع ارتباطات العديد من اللاعبين في أوروبا.

وكان من المفترض إقامة كأس الأمم في يونيو من العام المقبل في ساحل العاج.

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