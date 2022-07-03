هل تسببت مفاوضات الأهلي في توتر العلاقة بين طارق حامد والزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع طارق حامد، نجم خط وسط الزمالك، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تداول أنباء قوية حول رغبة الأهلي فى ضم طارق حامد، حيث زعمت تلك الأنباء أن المارد الأحمر كثّف مفاوضاته مع نجم وسط الزمالك، بل إن هذه المفاوضات كانت سبباً فى توتر علاقة اللاعب الدولى بناديه الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل الأهلي قوله إن النادى لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع طارق حامد، مشيراً إلى أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأكد المصدر أن طارق حامد خارج حسابات الأهلي تماماً، ولم يتم طرح اسمه، مشيراً إلى أن القلعة الحمراء لا تُفكر فى تدعيم خط الوسط من الأساس إلا لو رحل المالى آليو ديانج لاعب وسط الفريق للأحتراف الخارجي.

وأضاف المصدر: "لسنا مسئولين فى الأهلي عن مشاكل أى لاعب مع ناديه، ونرفض الزج باسم الأهلي فى مثل هذه الأزمات لأننا بعيدين تماماً عن هذا الأمر".

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد ، الثلاثاء، في بطولة الدوري الممتاز والتى يخوضها المارد الأحمر بعد تخطي عقب بتروجت أمس ،السبت، بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس مصر .