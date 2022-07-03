قرارات جديدة من الكاف عن تأجيل أمم إفريقيا وموعد دوري السوبر وعودة نظام الذهاب والإياب لنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إقامة نهائييّ دوري الأبطال والكونفدرالية، بنظام الذهاب والإياب، بداية من الموسم المقبل، 2022/2023.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر بالكاف قوله إن الاتحاد الإفريقي قرر أيضًا تأجيل إنطلاقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بكوت ديفوار، إلى يناير 2024.

وأضاف المصدر، بحسب الموقع، أن دوري السوبر الإفريقي سينطلق في أغسطس 2023، بمجموع جوائز تصل إلى 10 مليون دولار.

وأشار الموقع إلى أن قرارات الكاف الجديدة جاءت استنادًا إلى توصية اجتماع لجنة المسابقات والأندية في 17 يونيو، والتي نصت على عودة النظام القديم لنهائي أمم إفريقيا، بعد أن كانت المباراة النهائية في المواسم الثلاثة السابقة، تقام من مباراة واحدة فقط.