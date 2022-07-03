شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يتوج ببطولة أورلاندو برو لكمال الأجسام المؤهلة لـ"مستر أولمبيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجاز جديد حققه البطل المصري حسن مصطفى نجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام للمحترفين، بعد فوزه بلقب بطولة أورلاندو برو فى منافسات الوزن المفتوح، وهى إحدى البطولات الكبرى المؤهلة للحدث الأهم والأكبر مستر أولمبيا 2022 التى تقام فى ديسمبر المقبل فى لاس فيجاس.

وشارك حسن مصطفى في بطولات المحترفين لأول مرة هذا العام، واستطاع اقتناص لقب بطولة بورريكو برو، ورغم تأهله رسمياً لمستر أولمبيا، واصل مشاركاته فى بطولات المحترفين الكبرى وتوج بلقب بطولة أورلاندو بعد منافسة شرسة وقوية مع الإيطالي اندريا بريستي الذى احتل المركز الثاني، والأمريكيين فيل كلير وماكس تشارلز، حيث نجح بطل كوسكواد فى التفوق عليهم خلال عرض التحكيم السري وتكرر الأمر في العرض العام أمام الجمهور ليتوج باللقب الثلني هذا العام في بطولات المحترفين.

حسن مصطفى هو اللاعب السابع من فريق كوسكواد الذى تأهل للمشاركة فى مستر أولمبيا هذا العام، وهو إنجاز فريد من نوعه للفريق، حيث سبقه البطل المصرى العالمي بيج رامي في (الوزن المفتوح) بصفته حامل لقب مستر أولمبيا 2021، ومحمد شعبان ( الوزن المفتوح) بعد فوزه بلقب بطولة تورنتو برو، ومحمد امبابي والصيني بينج ين لونج في وزن الـ (212)، والبطل السوري ميشيل دعبول في الـ(كلاسيك فيزيك)، وأحمد شكرى فى الـ (فيزيك).

ومن المنتظر أن يشارك حسن مصطفى في بطولة بطولة أرنولد كلاسيك أوروبا في سبتمبر المقبل، وهي البطولة الأشهر بعد مستر أولمبيا، بعد تلقيه دعوة للمشاركة فيها للعام الثاني على التوالي.

ويعد البطل المصري واحد من اللاعبين المصريين المصنفيين عالميا في منافسات بطولات كمال الأجسام للمحترفين، بعدما فاز باكثر من بطولة عالمية ، وظهر حسن مصطفى بمستوى متميز في بطولات العام الماضي، ونجح نجم فريق كوسكواد في أولى مشاركاته في مستر أولمبيا في الفوز بالمركز الثالث عشر، ومن المتوقع له هذا العام تحقيق مركز متقدم بعد التطور الكبير في مستواه.