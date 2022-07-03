شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كان نفسي أكون صغير لأتعلم من صلاح.. ولا مجال للمجاملات فى الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هو مثال رائع وقدوة لأى ناشئ فى عالم الساحرة المستديرة، خاصة أنه بدأ مشواره من المقاولون العرب متحدياً الكثير من الصعاب.

وأضاف حازم فى تصريحات عبر برنامج "وان تو"، على إذاعة أون سبورت إف إم، "محمد صلاح من النماذج المختلفة، بدأ من مصر ولكن عندما سافر إلى الخارج اشتغل على نفسه جداً، وأفضل شيء قام به هو أنه فصل نفسه عن الانتقادات هنا، ولم يريد النظر إلى الناس التى تنتقد على طول وتصدر أمور سلبية، أحيى محمد صلاح لأنه خلق الأمل للكثيرين غيره".

وتابع حازم، "فى الخارج يساعدون الفاشل حتى ينجح ولكن عندنا نظل خلف الناجح حتى يفشل، أى شخص مش عايز ينجح لازم يجيبها إن فى شخص اتجامل على حسابه، لا مجال للمجاملات فى كرة القدم".

واختتم الثعلب قائلا، :محمد صلاح بدأ من المقاولون والآن أصبح يمتلك العقد الأضخم فى ليفربول، ليس لأنه يتعرض لمجاملات ولكن لإمكانياته، كنت أتمنى أن أكون صغيرا الآن لأرى نموذجا أمامى مثل محمد صلاح وأتعلم منه وأكون مثله فى دماغه".