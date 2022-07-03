شكرا لقرائتكم خبر عن ضحى هانى بنت بـ100 راجل فى عالم الريشة الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ضحى هانى بطلة الريشة الطائرة الواعدة بقوة فى عالم هذه الرياضة بعدما حققت الميدالية البرونزية فى مسابقة فردى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى وهران بالجزائر.

ضحى لاعبة تمتلك عزيمة وإصرار المكسب وتحدى الصعاب وتحويل الخسارة إلى فوز لتضع اسمها فى عالم اللعبة يوما بعد يوم.

بدأت ضحى هانى مشوارها فى عالم الرياضة من رياضة الجمباز قبل أن تتجه لممارسة الريشة الطائرة وهى فى عمر الخامسة.

كما نجحت ضحى هانى فى تحقيق العديد من الميداليات على صعيد الريشة الطائرة، حيث حققت أول ميدالية فى تاريخها عندما حصدت برونزية منافسات زوجي الناشئات ببطولة أفريقيا للناشئين بالجزائر 2013، ثم حققت اتحاد برونزيات دورة الألعاب الأفريقية عام 2014 فى بوتسوانا.

كما توجت أيضا بالميدالية الذهبية فى زوجي السيدات بدورة الألعاب الأفريقية 2019 بالمغرب، فضلا عن تحقيق ذهبية منتخب السيدات ببطولة أفريقيا 2020 بالقاهرة، كما حققت الميدالية الفضية فى بطولة أفريقيا 2021.