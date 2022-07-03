شكرا لقرائتكم خبر عن 6500 لاعب فى بطولة كأس الشهيد اللواء حازم خاطر للكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو بطولة أبطال الجمهورية "كأس الشهيد اللواء حازم خاطر" للساندا والأساليب بمشاركة 6511 لاعبا ولاعبة. وقال شريف مصطفى، إن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو قرر تخليد اسم الشهيد اللواء حازم خاطر، نائب رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو والنائب الأول للاتحاد العربي والأمين العام للاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو عن طريق إقامة بطولة تحمل اسم الراحل الشهيد.

وأضاف أن الشهيد اللواء حازم خاطر حقق مع الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للكونغ فو العديد من الإنجازات والنجاحات، وقدم كل ما يملك من فكر وجهد من أجل تطوير اللعبة على المستوى الأفريقي ما جعله يستحق بجدارة منصب الأمين العام للاتحاد الأفريقي.

وتواجد في بطولة أبطال الجمهورية «كأس الشهيد اللواء حازم خاطر» للساندا والأساليب أبناء الشهيد اللواء حازم خاطر على وإياد وباكينام، وقام شريف مصطفى بتقديم درع الاتحاد إلى أبناءه تكريما وتقديرا وعرفانا للعطاء المتميز الذي منحه اللواء حازم خاطر إلى رياضة الووشو كونغ فو وكان له الأثر البالغ في رفع مستوى اللعبة محليا وإفريقيا ودوليا.