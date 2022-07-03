شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لم نتلقَ عروضًا من فاركو أو الزمالك لضم عبد الله السعيد ولن نستغنى عن اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بنادى بيراميدز، إن الإدارة لم تتلقَ أي عروض رسمية من أندية الزمالك أو فاركو لضم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوضح المصدر خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن عبد الله السعيد عقده مستمر مع بيراميدز لمدة موسم مقبل، ولن يتم الاستغناء عن اللاعب، خاصة أنه من أهم الأعمدة الأساسية بالفريق.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى إن عبد الله السعيد دخل ضمن حسابات الجهاز الفني لفريق فاركو، وإن الإدارة عرضت على اللاعب الانتقال لصفوفها.



في سياق آخر، كان المستشار هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، كشف آخر مستجدات أزمة اللاعب مع ناديه السابق الأهلي، على خلفية رحيله للقلعة الحمراء قبل أعوام، وقال: "لم يتم تغريم الأهلي لصالح عبد الله السعيد حتى الآن، مؤكدًا أن عبد الله انتقل لصفوف فريق بيراميدز انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريق أهلي جدة السعودي وليس بيع نهائي أو على سبيل الإعارة".

وأضاف المستشار القانوني: "لو كان عبد الله السعيد انتقل إلى نادي بيراميدز على سبيل الإعارة أو البيع النهائي كان يحق للأهلي الحصول على المبلغ، لكن اللاعب فسخ تعاقده مع أهلي جدة بالتراضي، وانتقل إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر، والدليل على هذا صحة الإجراءات، وأن اتحاد كرة وافق على قيد عبد الله السعيد مع بيراميدز، وشارك أمام الأهلي في المباراة الأولى له".