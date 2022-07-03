شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: نستعد للزمالك بقوة والوضع الصعب سبب تراجع الاعتماد على الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلعت محرم، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن الحظ يعاند فريقه كثيراً الفترة الماضية، بسبب الفرص السهلة التى يهدرها اللاعبون خلال المباريات.

وقال طلعت محرم فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت، "نسعى لاستغلال التوقف قبل مواجهة الزمالك، واجهنا البنك الأهلي بعناصر محترمة ومميزة، خاصة فى الهجوم، واستطعنا التقليل من خطورتهم على مدار المباراة والفرصة الوحيدة التى تمكنوا من الوصول بها سجلوا هدفا".

وأضاف محرم، "التوفيق لم يحالفنا لخطف الفوز قبل نهاية المباراة، لكن مباراة الجونة جاءت فى وقت مناسب جداً، لدينا لاعبون مميزون ولكن التوفيق لم يحالفهم".

وعن دور الناشئين فى الفريق الأول قال طلعت محرم، "منذ فترة ليست بعيدة كان طاهر تم تصعيده خلال تواجد محمد عودة، وفي هذه الفترة معنا مجموعة من الناشئين أيضاً لكن الوقت لا يساعدنا لاستخدامهم الآن فى ظل الظرف التي نعاني منها فى الدوري العام|.

واختتم تصريحاته قائلا، "هناك اجتماعات مكثفة مع الجهاز الفني من محمد عادل عضو مجلس الإدارة ومحسن صلاح رئيس النادي، للاستعانة بالناشئين فى الفريق الأول، وهذا سيكون فائدة كبيرة للفريق، ووسعنا القاعدة لاستقطاب أكبر عدد من اللاعبين".