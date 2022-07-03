شكرا لقرائتكم خبر عن بناتك يا مصر.. شاهد تتويج نعمة سعيد بذهبيتى الأثقال فى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت الفرحة على البعثة المصرية الموجودة بالجزائر للمشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تختتم منافساتها بعد غد الثلاثاء، بعد فوز نعمة سعيد لاعبة رفع الأثقال بذهبيتى الخطف والكلين فى وزن 71 كجم.

وتوجت نعمة سعيد بطلة رفع الأثقال بالميدالية الذهبية فى الخطف لوزن 71 كجم بعد رفع 101 كجم لتحصد ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية. ورفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 36 ميدالية متنوعة، منها 9 ذهب ، و 11 فضة ، و 16 برونز

وحقق الذهبيات كل من يسري حافظ ذهبية ، بسنت حميدة ، محمد عبدالموجود ، عمرو رضا، منتخب السيدات لتنس الطاولة ، فريال أشرف ، يوسف بدوي .

وعلى مستوى الفضيات، إيهاب عبدالرحمن، منتخب الفروسية ، إسراء عويس، أحمد عبدالغني، أحمد عبدالغني ، عمر عصر ، يحي حافظ ، عبداللطيف منيع ، أحلام يوسف ، عبدالله ممدوح .

وعلى مستوى البرونزيات، بسمة عماد إبراهيم ، محمد مجدي ، عمر السيد ، يمنى عياد ، عزمي محيلبة ، يسري سامى ، سمر حمزة ، شيماء محمد ، علي زهران ، ضحى هاني ، ريم أحمد ، يوسف حميدة ، هيثم فهمى ، عبدالرحمن عمر ، نور الدين حسن ، أحمد أيمن ، عمرو علاء



نعمة بطلة الاثقال



نعمة سعيد 2



نعمة سعيد



تتويج نعمة سعيد بالذهبيات



تتويج نعمة سعيد