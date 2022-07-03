7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد الكثير من الأحداث و الاخبار الهامة منها ، مخاطبة الزمالك مع جالاطا سراى لسداد باقى قيمة انتقال مصطفى محمد، تلقى الاهلى عرض قطرى لبدر بانون ، بالإضافة إلى تتويج نعمة سعيد بذهبيتى رفع الاثقال .

مندوب قطر القطرى فى القاهرة لحسم صفقة بدر بانون مع الأهلي

يصل خلال الأيام القليلة المقبلة مندوب من نادى قطر القطرى من أجل إنهاء صفقة الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين النادي الأهلي ونظيره القطرى من أجل الحصول على خدمات بدر بانون وتمت الموافقة على العرض القطرى من جانب مسئولى القلعة الحمراء

.نعمة سعيد تتوج بالذهبية الثانية فى دورة البحر المتوسط وترفع رصيد مصر لـ36 ميدالية

أضافت نعمة سعيد الميدالية الذهبية الثانية لها فى منافسات الكلين بمنافسات رفع الأثقال وزن 71 كجم بعد رفع 125 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر.

وتٌعد هذه الذهبية هى الثانية لنعمة سعيد فى المنافسات، بعدما حققت ذهبية الخطف لنفس الوزن، ليرتفع رصيد بعثة مصر لـ36 ميدالية، بينها 9 ذهب و11 فضة و16 برونز.

الأهلى يجهز سيناريو "تصفية الأجانب" استعداداً للموسم الجديد

استقر مسئولو النادى الأهلى ، بالتشاور مع لجنتى التخطيط والتعاقدات بالنادى، على إجراء تغيير شامل فى خريطة اللاعبين الأجانب داخل القلعة الحمراء استعداداً للموسم الجديد، على أن يعقد مسئولو القلعة الحمراء اجتماعات مكثفة مع البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق لاتخاذ رأيه فى مصير هؤلاء اللاعبين وكذلك الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها .

الزمالك يخاطب جالاتا سراى لسداد باقى قيمة صفقة مصطفي محمد ويرفض "المد"

أرسل مسئولو نادى الزمالك خطابًا رسميًا لنظرائهم فى جالاتا سراي التركي لإرسال باقي قيمة صفقة تفعيل بند شراء مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض، الذي سبق وانتقل للنادي التركي على سبيل الإعارة مع وجود بند احقية الشراء مقابل سداد 4 ملايين دولار، حيث بات جالاتا سراي ملزماً بسداد تلك القيمة فى أول شهر يوليو الجارى، ورغم ذلك لم يرسل جالاتا سراي باقى قيمة الصفقة، الأمر الذى دفع مسئولى القلعة البيضاء لإرسال خطاب رسمي من أجل حفظ حقوقه

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم طارق حامد نجم الزمالك

شهدت الأيام القليلة الماضية تداول أنباء قوية حول رغبة النادى الأهلي فى ضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وزعمت هذه الأنباء أن الأهلي كثّف مفاوضاته مع نجم وسط الزمالك، بل إن هذه المفاوضات كانت سبباً فى توتر علاقة اللاعب الدولى بناديه الفترة الماضية.

المصرى يطلب من الوداد تقسيط 50% من مستحقات كاسينجو لرفع الإيقاف

عرض مسئولو المصري على نظرائهم فى الوداد المغربي تقسيط 50% من قيمة انتقال كازادى كاسينجو لاعب الفريق، وكان النادي المصري قد سدد 50% من قيمة التعاقد للنادى ولم يسدد الباقى، وتم إيقاف القيد بسبب تلك المستحقات، وهناك انفراجة فى المفاوضات بين المصرى والوداد الودية لإنهاء الأزمة ورفع العقوبة عن النادى قبل الانتقالات الصيفية المقبلة.

ماذا قال سواريز للاعبي الأهلي بين شوطى مباراة بتروجت؟

تمثلت أهم نصائح البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للأهلي، للاعبي الفريق فى سرعة نقل الكرة والتمرير السليم حتى ينجح الفريق فى بدء هجمة صحيحة بشكل يساعده على الوصول إلى مرمى المنافس سريعاً.