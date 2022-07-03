شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال سواريز للاعبي الأهلي بين شوطى مباراة بتروجت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثلت أهم نصائح البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للأهلي، للاعبي الفريق فى سرعة نقل الكرة والتمرير السليم حتى ينجح الفريق فى بدء هجمة صحيحة بشكل يساعده على الوصول إلى مرمى المنافس سريعاً.

وحرص المدرب البرتغالي الجديد للأهلي على التحدث مع لاعبى الفريق فى عدة أمور سريعاً بين شوطي مباراة الأهلي وبتروجت أمس، السبت، بكأس مصر، فى مقدمتها التمرير السريع وعدم الاحتفاظ بالكرة طويلاً، حتى يتسنّى للفريق بناء الهجمة بشكل قوي وسريع.

وفاز الأهلي على بتروجت بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس مصر خلال المباراة التى جمعتهما أمس بإستاد القاهرة الدولي والتى كانت أول مباراة للأهلي تحت قيادة سواريز المدير الفني الجديد للفريق.

وشرح سواريز للاعبي الأهلي أهمية التمرير السليم حتى لا يسمح للمنافس بقطع الكرة والوصول إلى مرمى المارد الأحمر، مشددا على ضرورة استغلال الفرص التى تُتاح للفريق أمام مرمى المنافس.

وقال ريكاردو سواريز، بعد المباراة، إن الفوز الذى حققه الفريق على بتروجت كان في غاية الأهمية، خاصة أنها المباراة الأولى له وجهازه لقيادة الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين استطاعوا تحقيق الفوز والوصول لنهائي البطولة وهو الهدف الأهم.

وأضاف المدير الفني للأهلى، "الإعداد لمباراة بتروجت كان صعبًا، لا سيما أننا تولينا المهمة منذ يومين، وكنت سعيدًا بأداء اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز".

وأضاف سواريز أنه رغم ضيق الوقت في التحضير للمباراة لكن اللاعبين حاولوا تنفيذ فكره، وأنه سعيد جدا باللاعبين الذين أدوا بشكل قتالي أمام بتروجت، وكان هدفهم تحقيق الفوز، إلى جانب التزامهم بتنفيذ التعليمات الفنية لا سيما خط الدفاع.

وفيما يتعلق بالناشئين قال المدير الفني إنه تولى مهمة الفريق منذ وقت قصير، وقام بتحليل أربع مباريات للفريق منها ثلاث أثناء وجوده في البرتغال، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يكون التعايش والتعامل بشكل عملي، ومن يستحق التواجد هو من سيحصل على الفرصة بغض النظر عن عمر اللاعب.

وواصل سواريز حديثه، «أمامنا طريق طويل، والأداء سوف يتحسن مستقبلًا. هدفي الأساسي هو عمل الاستشفاء الجيد للاعبين في ظل ضغط المباريات في الفترة المقبلة».

واختتم تصريحاته بأن خبرته أكبر من أن يحدد وقتًا لتطبيق فلسفته، خاصة أن هناك مباريات كل ثلاثة أيام، وهو يبحث عن تطوير أسلوب اللعب مع الحذر من فقد أي لاعب خلال الفترة المقبلة.