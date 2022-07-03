شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم طارق حامد نجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام القليلة الماضية تداول أنباء قوية حول رغبة النادى الأهلي فى ضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وزعمت هذه الأنباء أن الأهلي كثّف مفاوضاته مع نجم وسط الزمالك، بل إن هذه المفاوضات كانت سبباً فى توتر علاقة اللاعب الدولى بناديه الفترة الماضية.

من جهته أكد مصدر في الأهلي أن النادى لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع طارق حامد، مشيراً إلى أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وشدد المصدر على أن طارق حامد خارج حسابات الأهلي تماماً، ولم يتم طرح اسمه، خاصة أن القلعة الحمراء لا تُفكر فى تدعيم خط الوسط من الأساس إلا لو رحل المالى آليو ديانج لاعب وسط الفريق للأحتراف الخارجي.

وتابع المصدر، "لسنا مسئولين فى الأهلي عن مشاكل أى لاعب مع ناديه، ونرفض الزج باسم الأهلي فى مثل هذه الأزمات لأننا بعيدين تماماً عن هذا الأمر.

ويضم الأهلي ثلاثي قوي فى خط الوسط، هو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي بجانب محمد محمود وبعض اللاعبين الذين يُجيدون اللعب في هذا المركز منهم ، محمود متولي ورامي ربيعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد ، الثلاثاء، في بطولة الدوري الممتاز والتى يخوضها المارد الأحمر بعد تخطي عقب بتروجت أمس ،السبت، بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس مصر .