شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدرس عرض الترجى لضم عزمى جومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة نادي فاركو عرضًا من قبل نادي الترجي التونسي للحصول على خدمات الظهير الأيسر عزمى جومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرتقالي.

وتدرس إدارة نادى فاركو مع الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي نونو ألميدا، العرض المقدم إلى اللاعب عزمى جومة من قبل نادي الترجي التونسي، من أجل حسم العرض بشكل رسمي.

وتدرس إدارة فاركو فى الوقت الحالى ملف الصفقات والعروض التى يتلقاها لاعبو الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفنى، لحسم الملف مبكرًا وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكان عزمي جومة قد انضم إلى صفوف نادي فاركو بداية الموسم الجاري لمدة 4 سنوات.