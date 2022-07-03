شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية يلغى حكم بطلان انتخابات اتحاد الفروسية ويؤكد استمرار المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت محكمة الاستئناف بمركز التسوية والتحكيم حكم أول درجة بإلغاء انتخابات اتحاد الفروسية المصرى على منصب الرئيس، والتى سبق وأقامها أحد المرشحين على انتخابات الاتحاد.

وأقام كريم حمدى الدعوى رقم 46 بإلغاء انتخابات الفروسية على منصب الرئيس، وصدر حكم بجلسة 27 مارس الماضى من محكمة أول درجة بإلغاء الانتخابات على منصب الرئيس.

وأقام المهندس هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية، دعوى استئناف برقم 9 لسنة 5 ق لعام 2022 وأقام كريم حمدى استئنافا برقم 12 لسنة 5 ق وأقام اتحاد الفروسية استئناف رقم 10 لسنة 5 ق، وتداولت الجلسات وقدم جميع الأطراف المستندات.

وأصدرت محكمة الاستئناف الحكم اليوم بإلغاء حكم الدرجة الأولى واستمرار مجلس إدارة اتحاد الفروسية بنفس هيئته الحالية برئاسة المهندس هشام حطب.