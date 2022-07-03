شكرا لقرائتكم خبر عن أشرقت درويش تضمن ميدالية جديدة لمصر فى التايكوندو بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت أشرقت درويش لاعبة منتخب التايكوندو إلى منافسات قبل النهائي لمنافسات وزن 57 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، بعد فوزها على لاعبة المغرب بالنقطة الذهبية بعد التعادل 13-13 في مباراة دور الثمانية.

وجاء تأهل أشرقت درويش لنصف النهائى لتضمن لمصر ميدالية أخرى، بعد الميدالية التى ضمنتها شهد سامى لاعبة التايكوندو أيضا، والتى نجحت فى التأهل لنصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، لتضمن شهد سامى ميدالية جديدة لمصر فى البطولة، سواء ذهبية بالفوز فى النهائى أو فضة بالخسارة، بينما البرونز حال الخسارة.

وحققت البعثة المصرية 36 ميدالية متنوعة منها 9 ذهبيات و 11 فضة ، و 16 برونز.

الذهبيات كل من يسري حافظ ذهبية ، بسنت حميدة ، محمد عبدالموجود ، عمرو رضا، منتخب السيدات لتنس الطاولة ، فريال أشرف ، يوسف بدوي .

وعلى مستوى الفضيات، إيهاب عبدالرحمن، منتخب الفروسية ، إسراء عويس، أحمد عبدالغني، أحمد عبدالغني ، عمر عصر ، يحي حافظ ، عبداللطيف منيع ، أحلام يوسف ، عبدالله ممدوح .

وعلى مستوى البرونزيات، بسمة عماد إبراهيم ، محمد مجدي ، عمر السيد ، يمنى عياد ، عزمي محيلبة ، يسري سامى ، سمر حمزة ، شيماء محمد ، علي زهران ، ضحى هاني ، ريم أحمد ، يوسف حميدة ، هيثم فهمى ، عبدالرحمن عمر ، نور الدين حسن ، أحمد أيمن ، عمرو علاء .