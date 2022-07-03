شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح هاشم يصل القاهرة للمشاركة مع منتخب اليد فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نجم منتخب مصر محمد ممدوح لكرة اليد، المحترف فى صفوف دينامو بوخارست الروماني، القاهرة استعداداً للمشاركة مع منتخب اليد فى كأس الأمم الأفريقية بمصر يوليو الجارى.

وينتظر هاشم عودة الفراعنة مع دورة ألعاب البحر المتوسط للانضمام لصفوف المنتخب لخوض تدريبات الاستعداد للمنافسة.



محمد ممدوح هاشم

وأعلن اتحاد كرة اليد، بشكل رسمى، عن الحضور الجماهيرى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر شهر يوليو، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو على صالتي مجمع حسن مصطفى وأكتوبر الدولية.

وأكد محمد الألفي مدير البطولة مسبقا، أن اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اجتماعا مهما، تم خلاله مناقشة ملف التذاكر، وسيكون الحد الأقصى لحضور الجمهور في صالة حسن مصطفى 4500 مشجع، وفي صالة أكتوبر الدولية 2000 مشجع.

وأضاف الألفي، "خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن أسعار التذاكر وآلية الحجز لحضور الجمهور مباريات البطولة".

يشارك في البطولة 14 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا - كينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

جدير بالذكر أن المنتخبات الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة ستتأهل مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد