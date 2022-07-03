شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الأهلى الأخيرة لـ أشرف بن شرقى مع الزمالك قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصبح مواجهة الأهلى فى نهائي كأس مصر 2021، المقرر لها 21 من الشهر الجارى، هي المباراة الأخيرة للمغربى أشرف بن شرقى مع نادى الزمالك، بعدما قرر اللاعب الرحيل عن القلعة البيضاء.

واستقر أشرف بن شرقى على المشاركة مع الزمالك فى مواجهة الأهلي بنهائى كأس مصر، وبعدها سيرحل اللاعب عن القلعة البيضاء لانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أكد أن أشرف بن شرقى يرغب في الرحيل عن النادى الأبيض ويخوض تجربة احتراف جديدة بالدورى التركى أو القطرى.

ولم يحسم بن شرقى وجهته بشكل رسمي حتى الوقت الحالي، الأمر الذى يجعل هناك أمل للعدول عن قراره وتجديد تعاقده مع الزمالك وفقًا للعرض المقدم، خاصة وإن هناك محاولات من بعض نجوم الفريق لاقناع اللاعب بالبقاء والحفاظ على علاقته الطيبة مع جماهير الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها يوم 12 يوليو الجاري.