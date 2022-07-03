شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يكشف أهداف وخطط أسوان بالدورى الممتاز فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد ربيع ياسين، المدير الفني الجديد لنادي أسوان، مؤتمرا صحفيا، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، يكشف خلاله أهداف الفريق فى الفترة المقبلة بعد الصعود للممتاز. ويحضر المؤتمر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح رئيس النادى ومحمود الشيمى المشرف على الكرة وباقي أعضاء المجلس بجانب الجهاز المعاون لربيع ياسين.

وأكد ياسين، فى تصريحات صحفية عقب توقيع عقده مع أسوان، أنه رحب بتدريب الفريق حباً فى أسوان للتدريب للمرة الثانية، بعدما قاد الفريق عام 1999 فى تجربة ناجحة وقدم موسما متميزا.

وأضاف ربيع ياسين أنه لا وقت إلا للعمل منذ أن وافق على تولى المهمة وقيادة الفريق، وأعد ملفا كاملا للعمل ودرس كل سلبيات الفريق وإيجابياته الموسم قبل الماضى، ولماذا كان يفوز وما هى الأخطاء التى وقع فيها الفريق ليعد فريقا قويا، يبرز لاعبين مميزين أصحاب خبرات يكونون نواة لتمثيل منتخب مصر.