شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد قاسم لاعب اليد: هوايتى التصوير وبحب محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد قاسم لاعب كرة اليد السابق بالزمالك والحالى فى سبورتنج.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

التصوير

بتدخل المطبخ؟

بدخل أعمل فطار فقط

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

الفول

من نجمك المفضل؟

جاكى شان

من مطربك المفضل؟

محمد منير

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

مذيع

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

آسر ياسين

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال