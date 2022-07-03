شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء رجب بكار من إصابة كسر الترقوة وجاهزيته لتدعيم الطلائع أمام منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل رجب بكار لاعب طلائع الجيش للشفاء من إصابة كسر الترقوة، التى تعرض لها أثناء مشاركته فى ودية فريقه مع إيسترن كومبانى قبل انطلاق الدوري، وكان الجهاز الطبى للطلائع قد رفض خضوع اللاعب للجراحة مقرراً الاكتفاء بتعليق "الكتف" تمهيداً للتعافى من الإصابة فى محاولة لتخفيف مدة غياب رجب بكار عن الملاعب، لاسيما أن الجراحة من شأنها أن تبعد اللاعب عن المستطيل الأخضر فترة طويلة.

وأصبح رجب بكار جاهزًا للمشاركة مع فريقه في المواجهة فريق منتخب السويس الذى سيلاقيه فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وكان رجب بكار على رادر نادى الزمالك، قبل أن يتعرض للإصابة ويبتعد عن الملاعب، ويأمل بكار فى استعادة تالقه والعودة لمستواه المعهود.

واستقرالجهاز الفنى لطلائع الجيش على مواجهة المقاولون العرب ودياً فى 7 يوليو الجارى بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة بيراميدز.

وحافظ طارق العشرى مع الطلائع على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ15 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع ألفريق 21 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، وألفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم ألفوز على الزمالك والمقأولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر، والوصول للنقطة 36 التى قربت ألفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.