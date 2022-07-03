شكرا لقرائتكم خبر عن "رب ضارة نافعة".. الإصابة أبعدت بسنت حميدة عن طوكيو فتوجت بميداليات البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "رٌب ضارة نافعة".. شعار رفعته بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى خلال الأشهر الماضية، وبالتحديد عقب إصابتها قبل أيام قليلة من انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، والتى تسببت في حرمانها من المشاركة فى الدورة الأولمبية.

آمنت بسنت حميدة بتلك المقولة وعملت على تطبيق "المنح تولد من رحم المِحن"، حيث إن الحرمان من المشاركة فى البطولة الأهم عالميا، والتى ينتظرها كل اللاعبين من مختلف الدول كل 4 سنوات، رغم أنها تأهلت لكنها لم تشارك، فزاد إصرارها على تعويض ذلك فى البطولات التالية.

بسنت حميدة تعرضت للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وتم عرضها على اللجنة الطبية، وخضعت لأشعة مقطعية التى أثبتت إصابتها لتغيب عن البطولة التى طالما انتظرتها طويلا.

لم تستسلم بسنت للإصابة بل بعد تأهيليها وشفائها بدأت المشاركة تدريجياً فى البطولات التالية، مثل بطولة العالم، وبطولة التشيك الدولية، وفى يونيو الماضى تعرضت للإصابة مجددا بمزق فى العضلة الضامة، وهو ما جعلها تنسحب من البطولة الأفريقية.

بسنت حميدة حققت خلال دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى الجزائر ميدالية ذهبية ومركز أول فى سباق 100 م عدو، كما تنتظر بسنت حميدة تحقيق الإنجاز الأكبر وهو البحث عن الذهبية الثانية فى سباق 200 م عدو، والذى تنافس فيه مساء اليوم ليكون الذهبية الثانية لها حال الفوز، وحال عدم توفيق الحظ لها ستحصل على فضية وبالتالي تعود اللاعبة الى مصر متوجة بميداليتين فى دورة البحر المتوسط.