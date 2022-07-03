كل ما تريد معرفته عن تطورات ملف مدرب منتخب مصر الجديد

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القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم وتحركاتهم لحسم ملف اسم مدرب منتخب مصر الجديد خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى السابق الذى تمت إقالته بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية.

س: متى يعلن اتحاد الكرة اسم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر؟

ج: وفقا للأنباء الواردة من اتحاد الكرة، سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.

س: هل استقر اتحاد الكرة على اسم المدرب؟

ج: يكثف حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس الجبلاية من اتصالاتهما لحسم اسم المدرب الجديد، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الأسماء انحصرت فى قائمة قصيرة وجارى حسم اسم المدرب.

س: من الأسماء الموجودة فى القائمة القصيرة؟

ج: يوجد فى القائمة القصيرة كل من المدرب الإيطالي أوزيبيو دى فرانشيسكو، وأوسوريو مدرب المكسيك السابق، وروبرت مورينو مدرب إسبانيا السابق، بخلاف أسماء أخرى جارى حاليا المفاضلة بينها لاختيار الأنسب لمنتخب مصر.

س: هل فرص عودة كيروش مازالت قائمة؟

ج: لا.. أغلق اتحاد الكرة ملف كيروش نهائياً بعد أزمة التصريحات المتبادلة مؤخراً بسبب مستحقاته المتأخرة.

س: هل هناك إمكانية للاستعانة بمدرب وطنى؟

ج: لا.. يرفض اتحاد الكرة حالياً فكرة المدرب الوطنى ويتمسك بالأجنبى.