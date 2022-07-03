شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز سيناريو "تصفية الأجانب" استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى ، بالتشاور مع لجنتى التخطيط والتعاقدات بالنادى، على إجراء تغيير شامل فى خريطة اللاعبين الأجانب داخل القلعة الحمراء استعداداً للموسم الجديد، على أن يعقد مسئولو القلعة الحمراء اجتماعات مكثفة مع البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق لاتخاذ رأيه فى مصير هؤلاء اللاعبين وكذلك الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها .

ويستعد المغربى بدر بانون، مدافع النادى الاهلى، لإسدال الستار على رحلته مع القلعة الحمراء بعدما اقترب من حزم حقائبه والرحيل لنادى قطر القطرى، الذى قدم عرضاً مغرياً للحصول على خدماته ولاقى العرض ترحيب مسئولى الأهلى بعدما وصل لـ 2.5 مليون دولار بجانب 500 ألف دولار مكافآت تحفيزية.

كما اقترب الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق المُعار لنادى السيلية القطري، من السير فى نفس طريق السغالى آليو بادجي مهاجم الأهلي الذى رحل نهائياً لنادى إميان الفرنسي.

ويبحث مسئولو الأهلي حالياً مصير والتر بواليا من خلال التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله حول الفترة المقبلة، وتُشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي إلى أن إدارة القلعة الحمراء بصدد الاستغناء عن بواليا نهائياً لعدم قناعة الجهاز الفني ومسئولى النادى بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.

وتلقى بواليا عدة عروض محلية وخارجية الفترة الماضية يتم المفاضلة بينها حالياً من أجل اتخاذ القرار المناسب للمهاجم الكونغولي والأهلي.

وعلى نفس الوتيرة، استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى على بيع ميكيسونى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر، بعد فشله فى إثبات نفسه بالقميص الأحمر منذ التعاقد معه.

وبدأ ميكيسونى مرحلة العلاج الطبيعى للتعافى من اصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وهى الإصابة التي تعرض لها اللاعب في أحد التدريبات بالجزائر قبل مباراة وفاق سطيف فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتبعده عن الملاعب قرابة الشهرين ونصف.

وتعاقد الأهلي مع ميكيسوني فى الميركاتو الصيفي الماضي قادما من سيمبا التنزاني مقابل 900 ألف دولار، بخلاف راتب اللاعب الذى يصل إلى 450 ألف دولار.

وشارك ميكيسونى فى 18 مباراة مع الأهلي بكل البطولات، بإجمالي 712 دقيقة لعب، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى إنذارين.

بينما شارك مع سيمبا التنزانى فى 12 مباراة بإجمالي 1062 دقيقة لعب سجل خلالها 3 اهداف وصنع مثلها.

وعلى نفس الوتيرة تضاؤلت فرص استمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب النادى الاهلى مع القلعة الحمراء في الموسم الجديد بسبب سلسلة الإصابات التي تطارد اللاعب وكان أخرها مزق العضلة الامامية وهى الإصابة الثالثة منذ ارتداء بيرسى تاو للقميص الأحمر بداية هذا الموسم.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بيرسى تاو يسير على سطر ويترك الآخر مع النادى، لاسيما أن اللاعب يكون فى قمة مستواه الفنى والبدنى فى مباراة ويظهر فى أخرى بعيداً للغاية عن فورمة اللاعب الذى يليق بارتداء الفانلة الحمراء فضلا عن كثرة إصاباته.

ووصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 27 مباراة بجميع المسابقات لعب خلالها 1941 دقيقة لعب ، فيما صنع 6 أهداف أخرى لزملائه.