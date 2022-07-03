ليفاندوفسكي يواصل تأكيد رغبته في اللعب لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن كواليس اجتماع مهاجم نادي بايرن ميونخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة في جزيرة إيبيزا الإسبانية.



وأعلن ليفاندوفسكي في وقت سابق، عن رغبته في الرحيل عن صفوف البايرن في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لخوض تحد جديد بعد أن نجح في التتويج بجميع البطولات والألقاب الممكنة مع العملاق البافاري.

وارتبط ليفاندوفسكي بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، بسبب حاجة الفريق الكتالوني لمهاجم من الطراز العالمي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس"، فإن ليفاندوفسكي، اجتمع مع تشافي هيرنانديز في جزيرة إيبيزا، الأربعاء الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين تحدثا بشكل ودي لبضع دقائق، حيث اعترف ليفاندوفسكي بشكل علني لتشافي برغبته في ارتداء قميص برشلونة بداية من الموسم المقبل قائلا: "أريد حقا أن أتدرب معك خلال الموسم المقبل".

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن البايرن رفض ثلاثة عروض من برشلونة لضم ليفاندوفسكي، وكانت قيمة العرض الأخير الذي قدمه الفريق الكتالوني 40 مليون يورو و5 مليون يورو متغيرات، بينما يرغب البايرن في الحصول على 50 مليون يورو ثابت.

تجدر الإشارة إلى أن ليفاندوفسكي يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ ينتهى في يونيو 2023.