هل تقترب الكرة الذهبية من بنزيما؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

ينتظر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، تتويج موسمه المميز (2022-2023) عبر حمل جائزة الكرة الذهبية لأول مرة.



ومن المتوقع تتويج بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم، ليحمل الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا للاعب العام.

في الوقت ذاته، يسعى ريال مدريد لتأمين صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، لا سيما بعد فشل صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي، الذي فضل الاستمرار مع فريقه باريس سان جيرمان حتى يونيو/حزيران 2025.

ورد الريال عمليا على مبابي بحصد لقب التشامبيونزليج وإنهاء صفقتين، هما أنطونيو روديجر في انتقال حر من تشيلسي الإنجليزي، وأوريلين تشواميني مقابل 80 مليون يورو من موناكو الفرنسي.

كما أكد الميرينجي بالفعل تجديد عقد لوكا مودريتش، ولا تزال المفاوضات جارية مع كل من فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريجو لتمديد عقودهم، وبعدها ستكون أمام إدارة النادي الإسباني مهمة وحيدة، هي التجديد لكريم بنزيما، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأحد.

وقدم بنزيما (34 عاما) أحد أفضل مواسم مسيرته الكروية مع ريال مدريد، مسجلا 44 هدفا في 46 مباراة، إضافة إلى 6 أهداف في 10 لقاءات مع منتخب فرنسا.

وكان المهاجم الفرنسي أحد العوامل الأساسية في فوز الريال بالدوري الإسباني بعد إحرازه 27 هدفا جعلته هداف الليجا بلا منافس، فضلا عن إحرازه 15 هدفا خلال 12 مواجهة في دوري الأبطال، منها 10 في الأدوار الإقصائية، ليصبح أفضل هداف في القارة.

وبات بنزيما المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، ما يعني تمديد عقده لعام إضافي بشكل تلقائي، فضلا عن علاوة مادية، حسبما ذكرته الصحيفة.

وقد سبق وأن حدث نفس الأمر مع مودريتش في 2018، حيث تم تجديد عقده حتى 2021 لكن مع فوزه بالكرة الذهبية امتد العقد تلقائيا حتى 2022.