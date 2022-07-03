الامارات | عداء يكسب سباق جري بطرف اصبعه (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن عداء يكسب سباق جري بطرف اصبعه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأ العداء البرازيلي جواو فيتور دي أوليفيرا، إلى استخدام طريقة "غريبة" بالطيران في الهواء من أجل ضمان عبور أطراف أصابعه لخط النهاية قبل منافسه والفوز في سباق 110 متر حواجز في بطولة البرتغال لألعاب القوى.

وأظهرت لقطات الفيديو -وفي ظاهرة غير مسبوقة في بطولات "أم الألعاب" عالمياً- كيفية تعمد أليفيرا المدافع عن ألوان نادي إس إل بنفيكا الشهير، إلى القفز والطيران في الأمتار الأخيرة، حين كان في منافسة متكافئة مع العداء البرتغالي عبد القادر لاريناغا عداء نادي سبورتينغ لشبونة، مما أتاح للبرازيلي أوليفيرا قطع خط النهاية بزمن قدره 13 ثانية و83 جزء من الثانية في المركز الأول وانتزاع الفوز بفارق ثلاثة أجزاء بالألف عن البرتغالي لاريناغا.

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