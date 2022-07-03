هل كان "صلاح" في طريقه للعودة لفريقه السابق قبل تجديد عقده مع ليفربول؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

فجرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها أن النجم المصري محمد صلاح، كان في طريقه للعودة إلى فريقه السابق تشيلسي قبل تجديد عقده مع ليفربول الجمعة الماضي.



وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وكشفت صحيفة "ذا صن"، أن صلاح كان مستعدا لمغادرة ليفربول والانتقال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل موافقة ليفربول على تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة، أن مالك تشيلسي الجديد، الأمريكي تود بويلي، كان يستهدف التعاقد مع صلاح، عندما توقفت المحادثات الخاصة بتجديد عقده مع ليفربول.

وأشارت إلى أن اهتمام تشيلسي بضم صلاح كان عاملا رئيسيا في توصل ملاك ليفربول في النهاية إلى اتفاق مع النجم المصري لتجديد عقده، مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا تقريبا.

وشددت الصحيفة، على أن "مسؤولي ليفربول أدركوا أنه بعد رحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، فإن خسارة صلاح لصالح منافس إنجليزي ستكون خطوة سيئة".

وكشفت "ذا صن"، أن ليفربول كان مستعدا لبيع صلاح مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بدلا من السماح له بالمغادرة مجانا في يونيو المقبل، قبل التراجع عن الأمر.

يذكر أن صلاح البالغ عمره 30 عاما، انضم إلى ليفربول في العام 2017 قادما من روما، وسجل له 156 هدفا في 254 مباراة في مختلف المسابقات.