مصر.. باهر المحمدي ينتظم في مران الإسماعيلي بعد سقوطه في مباراة المحلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

انتظم مدافع الإسماعيلي، باهر المحمدي، في مران فريقه الذي أُقيم مساء الجمعة، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.



وتماثل اللاعب الدولي للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال لقاء فريقه الأخير ضد غزل المحلة بمسابقة الدوري العام وعلى اثرها تم نقله إلى المستشفي عقب سقوطه المفاجئ نتيجة إصابته القوية خلال مجريات المباراة.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل بالتنسيق مع مجدي باز طبيب الفريق، قد عرض اللاعب على الدكتور إيهاب حشيش استشاري جراحة المخ والأعصاب للتأكد من سلامته وجاهزيته للمواجهة القادمة.وأنهي الإسماعيلى، مرانه الرئيسي اليوم لمواجهة فريق غزل المحلة مساء الأحد المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، فى إطار نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.