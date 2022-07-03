النجم رونالدو يطلب من مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل.. هذا الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير صحفي إنجليزي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة فريقه مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "تايمز" ، أن رونالدو قدم طلبا لإدارة اليونايتد، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف، حال وصول عرض مناسب.

وأضافت أن رونالدو يستند في طلبه، إلى رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا فيما تبقى من مسيرته.

وأشارت الصحيفة إلى أن العودة للدوري الإيطالي، يبقى خيارا مطروحا لدى النجم البرتغالي صاحب الـ37 عاما.

وكانت تقارير عدة قد أشارت خلال الأيام الماضية، إلى أن رونالدو تلقى بالفعل عدة عروض من أندية مختلفة للرحيل عن يونايتد، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما أن بعض التقارير الألمانية أكدت قيام وكيل أعماله جورج مينديز بعرضه على بايرن ميونخ.

وكان رونالدو قرر العودة إلى يونايتد الصيف الماضي، بعد تجربة امتدت لثلاثة مواسم مع يوفنتوس، ليمر بموسم متواضع جماعيا ومتوسط فرديا سجل فيه "الدون" 24 هدفا وخرج بلا بطولات.

واحتل يونايتد المركز السادس بالدوري وهو ما يعني أن رونالدو لن يلعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد حال استمراره في ملعب "أولدرافورد".

جدير بالذكر أن عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجديد بعد حوالي عام من الآن، لكن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن إدارة "الشياطين الحمر" غير مستعدة للتفريط فيه.