كريستيانو رونالدو يخبر مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل.. وتشيلسي يترقب

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخبر فريقه مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، وهو ما سينهي فترته الثانية مع النادي بعد موسم واحد فقط.

وقالت صحيفة "التايمز" إن رونالدو (37 عاما) طلب من إدارة مانشستر يونايتد الموافقة على الانتقال إذا حصلوا على عرض معقول.

كما أفادت صحيفة "أتلتيك" بأن مانشستر يونايتد لا يخطط للتخلي عن رونالدو، فيما نقلت شبكة ESPN عن مصادر لها أن رونالدو "غير متاح للانتقال"، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

ويمثل طلب رونالدو الخطوة الأخيرة في مصالحة غير سعيدة مع النادي الذي قضى معه معظم حياته المهنية السابقة قبل العودة في أغسطس الماضي.

والموسم الماضي، احتل المان يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث بحسب مراقبين يعد الموسم المخيب للآمال للنادي هو ما دفع رونالدو إلى السعي للانتقال، وفقاً لصحيفة "أتلتيك".

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "أتلتيك" الأسبوع الماضي إلى أن المالك الرئيسي الجديد لنادي تشيلسي، الملياردير الأمريكي تود بويلي، التقى بوكيل رونالدو خورخي مينديز لمناقشة إمكانية انتقال النجم البرتغالي لصفوف "البلوز".