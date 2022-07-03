كيف استغل محمد صلاح ورقة تشيلسي لتجديد عقده مع ليفربول؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن قائد منتخب مصر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، استغل ورقة الانتقال إلى ناديه القديم تشيلسي لتجديد عقد مع فريقه "الريدز".

وكان صلاح قد جدد عقده مع فريق ليفربول لمدة 3 مواسم قادمة حتى صيف 2025 وبراتب أسبوعى يفوق 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لينهى الجدل بشأن مفاوضات صعبة بشأن اقتراب رحيله وبيعه فى الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية بأن ليفربول وافق على مطالب محمد صلاح المالية للتجديد بعدما أبلغ إدارة النادي باستعداده للانتقال إلى تشيلسي بعد نهاية عقده القديم.

وقالت الصحيفة إن "الفرعون المصري" ارتبط بصفقة انتقال مذهلة لتشيلسي قبل أن يوافق ليفربول على تحطيم هيكل الأجور فى صفقة جديدة بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني فى الأسبوع.

وأشارت إلى أن صلاح كان مستعدًا للانتقال إلى تشيلسي قبل أن تجعله صفقته اللاعب الأعلى أجرًا فى تاريخ ليفربول، حيث كان مالك البلوز الجديد تود بويلي قد اصطف مع نجم الريدز صلاح، 30 عامًا، حيث توقفت المحادثات بشأن صفقة جديدة مدتها ثلاث سنوات، محمد صلاح اتجه إلى صفقة جديدة مع ليفربول فقط بعدما ضاعفوا أجره تقريبًا ليجعله صاحب الرقم القياسي.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح أكد، من خلال وكيله رامي عباس، لمجموعة فينواي الرياضية، أنه سيفكر فى العودة إلى ستامفورد بريدج، حيث أمضى عامين من 2014 إلى 2016.

وكشفت الصحيفة أن ليفربول كان مستعدًا لجني 60 مليون جنيه إسترليني مقابل صلاح بدلاً من السماح له بالمغادرة مجانًا في يونيو المقبل في نهاية صفقته القديمة، وأدركت إدارة ليفربول أنها بعد أن أُجبرت على بيع ساديو ماني إلى بايرن ميونخ فى صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، فإن خسارة صلاح أمام منافس مباشر كان من شأنه أن ينخفض بشكل سيئ.