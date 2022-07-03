شكرا لقرائتكم خبر عن شهد سامى تضمن ميدالية لمصر فى التايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شهد سامى لاعبة منتخب التايكوندو فى التأهل لنصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، لتضمن شهد سامى ميدالية جديدة لمصر فى البطولة، سواء ذهبية بالفوز فى النهائى أو فضة بالخسارة، بينما البرونز حال الخسارة.

من جهته أكد محمد عجيزة، المشرف على منتخبات التايكوندو، أنه من المقرر أن تلتقى شهد مع منافستها الإسبانية أدريانا صاحبة فضية طوكيو فى قبل النهائي، حيث إن فوزها يجعلها تنافس على الذهبية والفضية، بينما الخسارة تعنى التتويج ببرونزية.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 36 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 9 ذهبيات ، و 11 فضية ، و 16 برونزية .

وحصدت نعمة سعيد خلال الساعات الماضية الميدالية الذهبية ، في رفع الاثقال وزن 71 كجم ، بعد رفع وزن 101كجم .