شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الزمالك أمام سيراميكا على المائدة الفنية لمحمد عودة فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة على مراجعة المباريات السابقة للزمالك، وآخرها مواجهة سيراميكا التى انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأغلق الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، صفحة كأس مصر بعد التأهل للدور ربع النهائي، عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في مباراة دور الـ 16.

وبدأ جهاز المقاولون وضع خطة الاستعداد لمواجهة نادي الزمالك، والمقرر إقامتها الثلاثاء 12 يوليو، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون مباراتين وديتين، حيث يلتقي مع طلائع الجيش الخميس المقبل، كما يواجه أحد فرق الدرجة الثانية ودياً، وذلك لتجهيز الفريق قبل مواجهة الزمالك.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.