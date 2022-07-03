شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب اليد أمام مقدونيا فى نصف نهائى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة اليد غدا، الاثنين، مواجهة نصف نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى الجزائر أمام مقدونيا. موعد مباراة منتخب اليد أمام مقدونيا تقام مباراة منتخب اليد أمام مقدونيا فى الثانية ظهرا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت الجزائر، وسيتم نقلها عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

وشهدت منافسات الدور الأول إلغاء مباراة كرة اليد بين مصر وسلوفينيا في دورة البحر المتوسط، والتى كان مقررا لها الساعة 3 وربع مساء الجمعة، بسبب انسحاب سلوفينيا لإصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا.

ونجح منتخب مصر الأول للرجال لكرة اليد فى الفوز على تونس بنتيجة 30/26 فى ثالث مواجهاته بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على نظيره الصربى بنتيجة 35/28 فى ثانى مواجهاته. كما حقق منتخب رجال كرة اليد الفوز في الجولة الأولى على إيطاليا بنتيجة 35/38.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.