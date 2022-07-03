شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: سواريز حظه وحش مع الأهلي والفوز على بتروجت أهم من الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن البرتغالي ريكاردو سواريز، والذى تولى تدريب الأهلي مؤخراً خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حظه سيئ مع الفريق الأحمر، حيث تنتظره مباريات قوية وصعبة.

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت إف إم، "الأهلي حقق الفوز بالأمس على بتروجت، رغم أن الأداء لم يكن الأفضل، ولكنه فوز مهم، وبذلك سيواجه الزمالك فى النهائي، ومن الحظ السيئ لسواريز أنه سيصطدم بفيوتشر ثم بيراميدز والزمالك، كان الله فى عونه، وحتى مواجهة الجونة فى الجونة لن تكون سهلة.

وأكد حازم إمام أن "الزمالك أنهى اتفاقه مع يحيى جبران، فهو لاعب جيد رغم كبر سنه".