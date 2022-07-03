شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 623 يوماً.. محمد الشناوى يستعيد مهارة التصدى لركلات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، مهارته فى التصدى لركلات الجزاء بعد غياب طويل، بعدما تصدى لركلة الجزاء التى تم احتسابها على النادى الأهلي في مباراة بتروجت مساء أمس والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

وترجع آخر ركلة جزاء تصدى لها محمد الشناوي لـ17 أكتوبر 2020، أى قبل 623 يوماً، عندما تصدى لركلة جزاء الوداد المغربى فى نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا والتى سددها بديع أوك.

وخاض محمد الشناوى 29 مباراة مع الأهلي فى الموسم الجارى، استقبلت شباكه 29 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات فقط.

من ناحية أخرى، حصل البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الاهلى ، على ملف كامل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن جميع لاعبي الفريق، يتضمن معلومات وتفاصيل شاملة عنهم، أهمها السن، والإصابات، والأندية التى لعب فيها، ولياقته البدنية، والمراكز التى يُجيد كل لاعب اللعب فيها، والمهارات الفردية من تسديدات ومراوغة وتحكم فى الكرة.

ويتطلع المدرب الجديد للأهلي، من خلال هذا الملف، للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بكل لاعب، ومعرفة واستكشاف الجميع فى الفريق، والتعرف على قدراتهم الفنية والبدنية، بجانب التعرف عليهم من خلال التدريبات اليومية والمباريات.

ويتطلع الأهلى للفوز فى مباريات الدوري المقبلة للتتويج باللقب الغائب عن الخزائن الحمراء بالموسم الماضى الذى توج به الزمالك، ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة الثلاثاء المقبل بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة.