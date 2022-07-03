شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقرر شكوى ياسر حمد للفيفا بعد انقطاعه عن التدريبات وإغلاق هاتفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسؤولو النادي المصري على تقديم شكوى إلى الفيفا ضد ياسر حمد مدافع الفريق، بعد انقطاعه بشكل مفاجئ عن التدريبات وإغلاق هاتفه، وهو ما أعاق مسؤولى النادى عن الوصول إلى اللاعب.

وانقطع الفلسطيني ياسر حامد، مدافع الفريق، عن التدريبات ومعسكر الفريق ببرج العرب بعد مباراة مصر المقاصة الأخيرة بالدورى، والتى فاز خلالها المصري بهدفين نظيفين، اعتراضاً على عدم تسلمه مستحقاته حتى نهاية يونيو الماضي.

وكشف مصدر بالنادي المصري، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفلسطيني ياسر حامد، مدافع الفريق، أغلق هاتفه وانقطع عن التدريبات ومعسكر الفريق ببرج العرب بعد مباراة مصر المقاصة الأخيرة بالدوري والتى فاز فيها المصري بهدفين نظيفين.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي أن اللاعب أرسل شكوى للنادى بصرف مستحقاته قبل يوم 29 يونيو، إلا أنه عاد إلى الفريق بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم آسيا، وشارك في مباراة المقاصة، وأغلق هاتفه عقب المباراة حتي يوم 30 يونيو وانقطع عن التدريبات.

وأضاف المصدر، أن النادي المصري كان قد أودع للاعب مستحقاته قبل يوم 29 يونيو الماضي، وأبلغ جميع الجهات المسئولة عن الأمر رسميا، وأبلغ بعدم القدرة على الوصول إلى اللاعب، وأنه يتمرد من أجل فسخ العقد من طرف واحد.

جدير بالذكر أن ياسر حمد انضم إلى النادي المصري في انتقالات يناير الماضي، حيث شارك اللاعب في 8 مباريات مع المصري خسرها الفريق البورسعيدي، كما تسبب في ركلة الجزاء، التي أحرز منها نهضة بركان هدف الفوز على المصري في ربع نهائي الكونفدرالية ليودع البطولة.