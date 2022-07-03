نعمة سعيد تتوج بالذهبية الثانية فى دورة البحر المتوسط وترفع رصيد مصر لـ36 ميدالية

القاهرة - سامية سيد - أضافت نعمة سعيد الميدالية الذهبية الثانية لها فى منافسات الكلين بمنافسات رفع الأثقال وزن 71 كجم بعد رفع 125 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر.

وتٌعد هذه الذهبية هى الثانية لنعمة سعيد فى المنافسات، بعدما حققت ذهبية الخطف لنفس الوزن، ليرتفع رصيد بعثة مصر لـ36 ميدالية، بينها 9 ذهب و11 فضة و16 برونز.

وحصدت نعمة سعيد خلال الساعات الماضية الميدالية الذهبية ، في رفع الاثقال وزن 71 كجم ، بعد رفع وزن 101كجم .

وحقق الذهبيات كل من يسري حافظ ذهبية ، بسنت حميدة ، محمد عبدالموجود ، عمرو رضا، منتخب السيدات لتنس الطاولة ، فريال أشرف ، يوسف بدوي .

وعلى مستوى الفضيات، إيهاب عبدالرحمن، منتخب الفروسية ، إسراء عويس، أحمد عبدالغني، أحمد عبدالغني ، عمر عصر ، يحي حافظ ، عبداللطيف منيع ، أحلام يوسف ، عبدالله ممدوح .

وعلى مستوى البرونزيات، بسمة عماد إبراهيم ، محمد مجدي ، عمر السيد ، يمنى عياد ، عزمي محيلبة ، يسري سامى ، سمر حمزة ، شيماء محمد ، علي زهران ، ضحى هاني ، ريم أحمد ، يوسف حميدة ، هيثم فهمى ، عبدالرحمن عمر ، نور الدين حسن ، أحمد أيمن ، عمرو علاء .