شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية فى تصفيات كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب كرة السلة رجال مع الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، فى آخر مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تقام مباراة مصر والكونغو فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، بعد الفوز على السنغال وكينيا فى المباراتين السابقتين.

مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم للسلة

تقع مصر فى المجموعة الرابعة، التى تضم السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية.

نتائج مصر فى المباريات السابقة

حقق المنتخب المصرى الفوز فى المبارتين السابقتين أمام السنغال وكينيا على الترتيب، وجاءت النتيجة بالفوز على السنغال 43/76 ثم على كينيا 72 / 39,

قائمة المنتخب فى البطولة

عمر عزب - إيهاب أمين - يوسف شوشة - عمرو الجندي - عمر هشام - عاصم مرعي - أنس أسامة - سيف سمير - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد أحمد جيزة - علي أحمد".