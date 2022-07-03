شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للسلاح ينظم معسكرا لـ32 دولة من المشاركين ببطولة العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سمير الميدانى، عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح ومدير بطولة العالم التى تستضيفها مصر يوليو الجارى، عن تنظيم الاتحاد الدولى معسكراً لـ32 دولة من المشاركين فى بطولة العالم التى تستضيفها مصر يوليو الجارى.

وقال الميدانى فى تصريح لليوم السابع، إن الدول المشاركة فى المعسكر ستصل يوم 6 من الشهر الجارى.

وأكدت 100 دولة مشاركتها ببطولة العالم للسلاح المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو القادم في الأربع صالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام بطولة العالم في الثلاث أسلحة سيف وسيف مبارزة وشيش للرجال والسيدات والفرق، ولا يزال التسجيل مفتوح للدول.

وكان عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح قد كشف من قبل عن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للبطولة.

جديرًا بالذكر أن هذه البطولة هي أول بطولة عالم للسلاح للرجال والسيدات بعد نسخة عام 2019 والتي اقيمت بالمجر ولم تستطع مصر حتى الآن التتويج بميدالية في بطولات العالم للكبار.